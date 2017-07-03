Два землетрясения магнитудой 5,9 произошло близ Новой Зеландии

2017-07-03 06:39 | www.trend.az | 3

Два землетрясения магнитудой 5,9 произошло с интервалом менее трех часов в Тихом океане в воскресенье к северо-востоку от Окленда (Новая Зеландия), передает Интерфакс.

Эпицентр подземных толчков находился в 1354 км северо-восточнее Окленда, в 267 км северо-восточнее острова Рауль в составе островной дуги Кермадек.

Второе землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в этом же районе на 2 км ближе к Окленду.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясения оцениваются как "разрушительные".