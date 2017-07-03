В США самолет приземлился в аэропорту с горящим двигателем
2017-07-03 06:52 | www.trend.az | 3
Самолет авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Денвера в США с горящим двигателем, передает РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.
Самолет совершал внутренний авиарейс из города Аспен в Денвер (штат Колорадо). Инцидент произошел в воскресенье, пишет газета, отмечая, что точно не известно, в какой момент произошло возгорание.
Аэропорт Денвера сообщил, что все пассажиры были эвакуированы и никто не пострадал.