В США самолет приземлился в аэропорту с горящим двигателем

2017-07-03 06:52 | www.trend.az | 3

Самолет авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Денвера в США с горящим двигателем, передает РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.

Самолет совершал внутренний авиарейс из города Аспен в Денвер (штат Колорадо). Инцидент произошел в воскресенье, пишет газета, отмечая, что точно не известно, в какой момент произошло возгорание.

Аэропорт Денвера сообщил, что все пассажиры были эвакуированы и никто не пострадал.