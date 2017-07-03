Трамп провел телефонный разговор с лидерами стран Персидского залива

2017-07-03 07:37 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара.

Как передает АПА, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Трамп в беседе с главами трех стран выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Катара. Он также подчеркнул, что важно остановить финансирование терроризма.

«Президент отметил, что единство в регионе жизненно важно для достижения поставленных в ходе саммитов в Эр-Рияде задач по победе над терроризмом и установлению стабильности в регионе», — говорится в сообщении.