Узбекистан присоединился к соглашению СНГ об увековечении памяти участников ВОВ

2017-07-03 08:07 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Шавкат Мирзияев принял постановление о присоединении Узбекистана к Соглашению об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба главы государства.

"Целью Соглашения, подписанного третьего сентября 2011 года, является обеспечение сохранности воинских захоронений на территории стран Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.

Уполномоченным органом, ответственным за реализацию данного соглашения, определено Минобороны республики.

К настоящему времени соглашение ратифицировали Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Украина, Армения и Молдавия.

В 1941 – 1945 годах на фронты Великой отечественной войны были призваны более 1,433 миллиона узбекистанцев из 6,5-миллионного населения республики. С полей сражений не вернулись 450 тысяч погибших в боях, 640 тысяч человек получили ранения, 130 тысяч пропали без вести. За годы войны 120 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, 338 удостоены звания Героя Советского Союза, 83 стали кавалерами орденов "Славы".

(Автор: Демир Азизов)