Определился победитель Кубка конфедераций

2017-07-03 08:36 | www.oxu.az | 3

Сборная Германии одержала победу над командой Чили со счетом 1:0 в финальном матче Кубка конфедераций по футболу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, единственный гол на 20-й минуте забил Ларс Штиндль.

Сборная Германии стала шестым обладателем Кубка конфедераций в истории, до этого на турнире побеждали команды Аргентины, Дании, Бразилии, Мексики и Франции. Ранее лучшим результатом немецкой сборной было третье место на домашнем турнире в 2005 году.

Матчи Кубка конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

A.M.