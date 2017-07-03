Арабские страны согласились продлить действие ультиматума Катару

2017-07-03 08:42 | www.oxu.az | 3

Четыре арабские страны приняли предложение Кувейта продлить срок действия ультиматума Катару на 48 часов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

В воскресенье, вечером 2 июля, истек срок ультиматума, который выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет.

Ультиматум содержит 13 требований к Дохе, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети «Аль-Джазира».

Согласно заявлениям катарских представителей, Доха выполнять эти требования не собирается, считая их нарушением суверенитета.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.

A.M.