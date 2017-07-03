Стрельба у мечети во Франции: Есть раненые

2017-07-03 08:49 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере восемь человек пострадали в воскресенье вечером в результате стрельбы рядом с мечетью во французском городе Авиньон (юго-восток страны).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Provence.

По данным издания, двое мужчин в масках подъехали к мечети на машине и открыли огонь по выходившим из здания людям. В результате пострадали четыре человека, которые находились на улице, и семья из четырех человек, проживающая в здании неподалеку.

На место происшествия прибыли службы правопорядка. Стрелявшим удалось скрыться. В полиции не рассматривают случившееся как теракт. Предполагается, что причиной атаки мог служить конфликт молодых людей.

A.M.