В России среднесуточная добыча нефти в июне составила почти 11 млн баррелей

2017-07-03 08:47 | www.trend.az | 3

Среднесуточная добыча нефти в РФ в июне 2017 года выросла в годовом выражении на 0,9%, достигнув 10,946 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

Согласно условиям венского соглашения, Россия должна в течение первого полугодия 2017 года поэтапно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки — до 10,947 миллиона баррелей (с октябрьского уровня в 11,247 миллиона баррелей).