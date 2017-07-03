Экспорт из Азербайджана в Грузию значительно вырос
2017-07-03 09:00 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2017 года Азербайджан экспортировал в Грузию продукцию на 252,83 миллиона долларов, что на 35,6 процента больше, чем в аналогичный период 2016 года, следует из отчета Национальной статистической службы Грузии.
По данным отчета, Азербайджан занимает с удельным весом в 8,6 процента (семь процентов в январе-мае 2016 года) третье место среди основных экспортеров в Грузию.
Лидером по этому показателю является Турция – 494,01 миллиона долларов (16,8 процента). На второй позиции расположилась Россия - 279,36 миллиона долларов (9,5 процента).
Согласно отчету, товарооборот Грузии с Азербайджаном в январе-мае 2017 года составил 316,29 миллиона долларов. Удельный вес товарооборота Азербайджана с Грузией составляет восемь процентов от общего объема внешнеторговых операций этой страны.
|
Январь-май 2016 года
|
Январь-май 2017 года
|
Объем (в тыс. долларов)
|
Объем (в тоннах)
|
Объем (в тыс. долларов)
|
Объем (в тоннах)
|
Природный газ
|
121 883,4
|
677 796,5
|
147 527,9
|
762 109,9
|
Нефть и нефтепродукты
|
30 928,6
|
91 987,4
|
30 928,3
|
64 236,2
|
Электроэнергия
|
1 409,2
|
-
|
28 324,6
|
-
|
Медные руды и концентраты
|
3 677,9
|
2 123,6
|
7 310,4
|
3 450,3
|
Гипс, ангидриты и другие стройматериалы
|
3 862,1
|
29 640
|
5 338,4
|
44 194,6
|
Другие товары
|
24 719,3
|
-
|
33 405,2
|
-
|
ВСЕГО
|
186 480,4
|
252 834,8
(Автор: Анвар Мамедов)