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Экспорт из Азербайджана в Грузию значительно вырос

2017-07-03 09:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2017 года Азербайджан экспортировал в Грузию продукцию на 252,83 миллиона долларов, что на 35,6 процента больше, чем в аналогичный период 2016 года, следует из отчета Национальной статистической службы Грузии.

По данным отчета, Азербайджан занимает с удельным весом в 8,6 процента (семь процентов в январе-мае 2016 года) третье место среди основных экспортеров в Грузию.

Лидером по этому показателю является Турция – 494,01 миллиона долларов (16,8 процента). На второй позиции расположилась Россия - 279,36 миллиона долларов (9,5 процента).

Согласно отчету, товарооборот Грузии с Азербайджаном в январе-мае 2017 года составил 316,29 миллиона долларов. Удельный вес товарооборота Азербайджана с Грузией составляет восемь процентов от общего объема внешнеторговых операций этой страны.

Январь-май 2016 года

Январь-май 2017 года

Объем (в тыс. долларов)

Объем (в тоннах)

Объем (в тыс. долларов)

Объем (в тоннах)

Природный газ

121 883,4

677 796,5

147 527,9

762 109,9

Нефть и нефтепродукты

30 928,6

91 987,4

30 928,3

64 236,2

Электроэнергия

1 409,2

-

28 324,6

-

Медные руды и концентраты

3 677,9

2 123,6

7 310,4

3 450,3

Гипс, ангидриты и другие стройматериалы

3 862,1

29 640

5 338,4

44 194,6

Другие товары

24 719,3

-

33 405,2

-

ВСЕГО

186 480,4

252 834,8

(Автор: Анвар Мамедов)

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