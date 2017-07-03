Экспорт из Азербайджана в Грузию значительно вырос

2017-07-03 09:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2017 года Азербайджан экспортировал в Грузию продукцию на 252,83 миллиона долларов, что на 35,6 процента больше, чем в аналогичный период 2016 года, следует из отчета Национальной статистической службы Грузии.

По данным отчета, Азербайджан занимает с удельным весом в 8,6 процента (семь процентов в январе-мае 2016 года) третье место среди основных экспортеров в Грузию.

Лидером по этому показателю является Турция – 494,01 миллиона долларов (16,8 процента). На второй позиции расположилась Россия - 279,36 миллиона долларов (9,5 процента).

Согласно отчету, товарооборот Грузии с Азербайджаном в январе-мае 2017 года составил 316,29 миллиона долларов. Удельный вес товарооборота Азербайджана с Грузией составляет восемь процентов от общего объема внешнеторговых операций этой страны.

Январь-май 2016 года Январь-май 2017 года Объем (в тыс. долларов) Объем (в тоннах) Объем (в тыс. долларов) Объем (в тоннах) Природный газ 121 883,4 677 796,5 147 527,9 762 109,9 Нефть и нефтепродукты 30 928,6 91 987,4 30 928,3 64 236,2 Электроэнергия 1 409,2 - 28 324,6 - Медные руды и концентраты 3 677,9 2 123,6 7 310,4 3 450,3 Гипс, ангидриты и другие стройматериалы 3 862,1 29 640 5 338,4 44 194,6 Другие товары 24 719,3 - 33 405,2 - ВСЕГО 186 480,4 252 834,8

(Автор: Анвар Мамедов)