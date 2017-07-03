Türk otomotiv sektöründen ihracat rekoru

2017-07-03 09:21 | www.trend.az | 0

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü, 2016 ocak-haziran döneminde 11 milyar 734 milyon 74 bin dolar olan ihracatını, bu yılın aynı döneminde yüzde 22,4 artırarak 14 milyar 359 milyon 485 bin dolara taşıdı.

Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 18,8 ile en büyük payı alan otomotiv, yılın ilk yarısını da açık ara lider tamamladı. Otomotivi, yüzde 10,7'lik pay ile "hazır giyim ve konfeksiyon", yüzde 10,4 ile "kimyevi maddeler ve mamulleri" ve yüzde 7,6 ile "çelik" sektörleri takip etti.

Otomotiv sektörü, bu dönemde 174 ülke ve özerk bölge ile 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

Haziran ayında yüzde 16,4 artış

Geçen yılın haziran ayında ise 2 milyar 147 milyon 765 bin dolar olan ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, bu yılın aynı döneminde ihracatını yüzde 16,4'lük artışla 2 milyar 500 milyon 46 bin dolara çıkardı.

Sektör ihracatında, ocak ayındaki yüzde 36,8'lik artış ise ağustos 2011'den bu yana (66 ay) aylık bazda, en yüksek artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Son yıllarda ocak-haziran dönemlerini 10-11,8 milyar dolar aralığında dış satımla tamamlayan sektör, 24,7 milyar dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2008'in ilk yarısında ulaştığı 13,6 milyar doları da geride bırakarak yakaladığı 14,3 milyar dolar ile bu yılın ilk yarısında rekora imza attı.

İhracatta ilk 10 ülkeden 9'u yine AB'den

Türk otomotiv sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülkenin 9'u yine Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden oluştu.