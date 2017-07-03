В Дубае появится скорая помощь для женщин

2017-07-03 09:32 | www.oxu.az | 3

В Дубае в скором времени появится скорая помощь только для женщин.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Arabian Business, окрашенная в розовый цвет машина будет доставлять медиков для оказания срочной помощи женщинам и детям, в частности, при родах.

Услуга будет работать с 11 утра до 11 вечера. Медики обучены для оказания срочной медпомощи новорожденным детям и беременным женщинам. В составе бригад будут исключительно представительницы слабого пола.

Н.О.