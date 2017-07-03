Обнародовано число остающихся в Мосуле террористов ИГ

2017-07-03 09:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Число оставшихся в иракском городе Мосул террористов «Исламского государства» не превышает 200 человек, сказал генерал-лейтенант иракской армии Раид Шакир Джевдет, пишут в понедельник иракские СМИ.

По его словам, иракская армия в течение ближайших часов полностью очистит Мосул от террористов ИГ.

Джевдет отметил, что после недавнего штурма Мосула иракской армией боевики казнили 415 мирных жителей.

19 июня государственная телекомпания Ирака сообщила, что Мосул полностью очищен от террористов ИГ.

Иракский город Мосул находился под контролем ИГ с июня 2014 года.

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади 17 октября 2016 года объявил о начале операции по освобождению Мосула от ИГ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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