В Москве объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды

2017-07-03 09:48 | www.oxu.az | 3

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы объявлено в Москве. Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МЧС России.

По информации МЧС, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, возможны повреждения линий электропередачи и падение деревьев.

Ранее Гидрометцентр России из-за сильного ветра, дождя и грозы в Москве объявил о желтом уровне погодной опасности.

Н.О.