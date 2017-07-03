Полиция Стамбула возобновила операции против наркоторговцев

2017-07-03 09:47 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула возобновила операции против наркоторговцев, говорится в сообщении Управления полиции города распространенном в понедельник.

Сегодня утром полиция начала рейды в разных частях города, есть задержанные.

«Все задержанные являются гражданами Турции», - говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал силовые структуры страны усилить борьбу с наркоманией.

Эрдоган отметил, что между террором и наркоманией, которые направлены против молодежи страны, никакой разницы нет.

«Все должны бороться с наркоманией», - отметил президент.

Самым распространенным среди подростков в Турции наркотическим средством является "банзай". Ежегодно от употребления этого наркотика умирает более 400 человек.

Согласно данным министерства здравоохранения Турции, Стамбул занимает первое место в стране по употреблению этого наркотика.

Ранее сообщалось, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет.

Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где ведется лечение наркоманов.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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