Дети Эльдара Османова и Альберта Авдоляна сыграли свадьбу в Лос-Анджелесе – ВИДЕО

2017-07-03 09:56 | www.oxu.az | 4

В Лос-Анджелесе поженились дочь российского бизнесмена Эльдара Османова и сын предпринимателя Альберта Авдоляна.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, бракосочетание Лолиты и Гаспара состоялось 1 июля в Dolby Theatre, где традиционно проходит церемония вручения премии «Оскар».

Ведущими на свадьбе были Ксения Собчак и Андрей Малахов. Гостей развлекали Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и Леди Гага.

Звезды по-максимуму скрывали свое участие в свадьбе, разве что чекинились в Лос-Анджелесе и показывали окрестности. Только Ксения Собчак не выдержала и запостила небольшой ролик в Инстаграм: «Не каждый день объявляю Леди Гагу!».

Свадьба действительно выглядела роскошно. На лестнице, украшенной огромными композициями, гостей встречали скрипачи, которые исполняли классическую музыку. Молодые, Гаспар и Лолита, выглядели настоящими победителями по жизни - платье невесты с нереальным шлейфом струилось по лестнице, как у самых крутых оскаровских номинанток. Среди гостей - ювелир Лори Родкин.

Э.А.