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Официальный курс маната к мировым валютам на 3 июля (версия 2)

2017-07-03 09:58 | www.trend.az | 4

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:44)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье июля установлен на уровне 1,7021 и 1,9426 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов

03.07.2017

1 доллар США

1 USD

1.7021

1 евро

1 EUR

1.9426

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3059

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1024

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8778

1 бразильский реал

1 BRL

0.5148

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4634

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1302

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1485

1 чешская крона

1 CZK

0.0744

1 чилийский песо

1 CLP

0.256

1 китайский юань

1 CNY

0.2508

1 датская крона

1 DKK

0.2612

1 грузинский лари

1 GEL

0.7054

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2179

1 индийская рупия

1 INR

0.0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.212

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0047

1 шведская крона

1 SEK

0.2018

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7733

1 израильский шекель

1 ILS

0.4882

1 канадский доллар

1 CAD

1.31

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6175

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.113

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3961

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0938

1 молдавская лея

1 MDL

0.0944

1 египетский фунт

1 EGP

0.0939

1 норвежская крона

1 NOK

0.2039

100 узбекских сомов

100 UZS

0.043

1 польский злотый

1 PLN

0.4591

1 российский рубль

1 RUB

0.0289

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2351

1 саудовский риал

1 SAR

0.4539

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3683

1 турецкая лира

1 TRY

0.4835

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0559

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1932

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.487

1 украинская гривна

1 UAH

0.0653

100 японских иен

100 JPY

1.5124

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2456

Золото (1 унция)

1 XAU

2114.4337

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.2378

Платина (1 унция)

1 XPT

1569.3362

Палладий (1 унция)

1 XPD

1431.4661

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