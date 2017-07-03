ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

2017-07-03 10:06 | www.apa.az | 4

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 4 июля 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Ашагы Вейсалли Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.



Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и находящейся под контролем вооруженных сил Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огниен Йович.