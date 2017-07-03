Армяне стреляют из минометов

2017-07-03 10:03 | www.oxu.az | 3

Армянские вооруженные подразделения, используя 60 и 82 миллиметровые минометы (24 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 124 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селах Беркабер Иджеванского района, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Тагыбейли, Баш Карвенд, Гарагашлы, Ширванлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

A.M.

