День Независимости празднуют в Беларуси

2017-07-03 10:07 | www.trend.az | 7

В Беларуси 3 июля отмечается День Независимости - главный праздник белорусской государственности, передает Белта.

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято в 1996 году - так проголосовали белорусы на республиканском референдуме 24 ноября. В декабре того же года декретом Президента Александра Лукашенко установлен государственный праздник - День Независимости Республики Беларусь (День Республики). Он отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков - 3 июля 1944 года. Впервые Беларусь отметила День Независимости в 1997 году.

Беларуси первой пришлось принять на себя удары гитлеровских полчищ, а Минск на второй день войны был подвергнут беспощадной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу. На подступах к городу гитлеровцы встретили упорное сопротивление. Особенно мужественно сражались с врагом 100-я и 64-я стрелковые дивизии. Но 28 июня фашистам удалось овладеть Минском. С первых дней оккупации жители города поднялись на борьбу с врагом. 1100 дней оккупации - 1100 дней самоотверженной, героической борьбы с гитлеровскими захватчиками. Минск был оккупирован, но не покорен.

В результате блестящей Белорусской операции при взаимодействии 1-го и 3-го Белорусских фронтов и при поддержке партизан 3 июля 1944 года столица Беларуси была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Этот день стал праздником освобождения всей страны. В Беларуси знают цену свободе: в Великой Отечественной войне за нее погиб каждый третий житель республики.

Традиционно 3 июля белорусский народ отдает дань уважения героизму и стойкости солдат, самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал страну из руин.