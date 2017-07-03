Число погибших на озере в Челябинской области выросло до 6

2017-07-03 10:12 | www.apa.az | 4

Число погибших на озере в Челябинской области выросло до шести.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает региональное МВД.



Ранее сообщалось о четырех погибших. По информации полиции, один человек числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются. Всего на лодке было девять человек. Двое детей и двое взрослых самостоятельно добрались до берега, их доставили в больницу и после осмотра отпустили домой.



Алюминиевая лодка, на которой находился мужчина с детьми, перевернулась накануне на озере Максимка около поселка Тогузак. Причиной опрокидывания стал перегруз маломерного судна. Кроме того, ситуацию усугубило отсутствие спасательных жилетов.

Позднее Следственный комитет по Челябинской области завел дело по факту гибели в воде двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика.