Отток капитала из России достиг рекордного уровня

2017-07-03 10:17 | www.apa.az | 4

Отток капитала из России с февраля 2017 года составил 1,6 млрд. долларов.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на газету «Коммерсантъ», из России в Китай выведено 4 млрд. долларов.

Только за последнюю неделю объем средств, выведенных из фондов, ориентированных на Россию, превысил 83 млн. долларов. Компания «Ренессанс Капитала» пишет, что это рекордные темпы с 2013 года, когда инвесторы были обеспокоены действиями Федеральной резервной системы. Тогда ориентированные на Россию фонды за семь месяцев потеряли 2,47 млрд. долларов.