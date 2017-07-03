ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

2017-07-03 10:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ четвертого июля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении вблизи села Ашагы Вейсалли Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга, сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огниен Йович.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.