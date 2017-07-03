В Лянкяране на свадьбе произошла трагедия
2017-07-03 10:14 | www.oxu.az | 5
В городе Лянкяран произошел факт избиения.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в один из дворцов торжеств города была вызвана скорая помощь для оказания медицинской помощи Хейраннисе Ахундовой, 1957 года рождения.
Врач станции скорой и неотложной медицинской помощи, житель села Ашагы Нувяди Вусал Файаз оглу Гасанов, 1988 года рождения, не сумевший спасти жизнь больной, был избит родственниками покойной.
Врач с черепно-мозговой травмой был помещен в реанимационное отделение. Машине скорой помощи также причинен ущерб.
Сообщается, что больная скончалась от сердечного приступа.
По факту ведется расследование.
А.М.