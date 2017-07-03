Команда Ровшана Аскерова проиграла в финале летней серии «Что? Где? Когда?» – ВИДЕО

2017-07-03 10:22 | www.oxu.az | 6

На Первом российском канале 2 июля состоялся финал летней серии интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, в финале против команды телезрителей играла команда Ровшана Аскерова, в состав которой входят Анастасия Шутова (Коломна), Алена Блинова (Санкт-Петербург), Наталья Куликова (Санкт-Петербург), Екатерина Мереминская (Москва) и Инна Семенова (Москва).

Команда Р.Аскерова проиграла телезрителям в финале летней серии игр «Что? Где? Когда?» с разгромным счетом 0:6.

Н.О.