В минналогов Азербайджана произведен ряд кадровых перестановок

2017-07-03 10:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В министерстве по налогам Азербайджана произошли серьезные кадровые перестановки, говорится в распространенном в понедельник сообщении министерства.

Согласно сообщению, генеральный директор департамента национальных доходов Габиль Мамедов назначен генеральным директором департамента локальных доходов. Должность гендиректора департамента национальных доходов занял генеральный директор департамента анализа и контроля налоговых рисков Натиг Ширинов.

Кроме того, гендиректор департамента локальных доходов Насими Джафаров назначен заместителем генерального директора департамента внутренней безопасности, а генеральный директор департамента по работе с малыми предприятиями Сархан Мамедов - директором территориального налогового управления №3. Он заменил на данной должности Самеда Велиева, назначенного генеральным директором департамента по работе с малыми предприятиями.

Начиная с прошлого года, в министерстве по налогам Азербайджана проводятся структурные и кадровые изменения. В настоящее время в структуру министерства входят 22 ведомства. Среди последних изменений можно назвать создание департаментов по работе с малыми предприятиями, национальных доходов, локальных доходов и других.

(Автор: Анвар Мамедов)