Азербайджанские банки приобрели у SOFAZ около $1,7 млрд

2017-07-03 10:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в июне 2017 года реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 373,2 миллиона долларов, сообщает в понедельник фонд.

За шесть месяцев 2017 года SOFAZ реализовал на валютных аукционах свыше 1,687 миллиарда долларов. Всего в 2016 году азербайджанские банки купили у Нефтяного фонда около 4,92 миллиардов долларов.

Нефтяной фонд в 2017 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2017 год в размере 6,1 миллиардов манатов.

Согласно новому механизму, официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

Аукционы проводятся два раза в неделю.

(Автор: Анвар Мамедов)