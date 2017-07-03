ОБСЕ проведет мониторинг на линии фронта

2017-07-03 10:35 | www.oxu.az | 6

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 4 июля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Ашагы Вейселли Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огниен Йович.

A.M.

