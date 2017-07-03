Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызстана

2017-07-03 10:35 | www.trend.az | 4

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, Налоговый кодекс Кыргызской Республики)». Об этом сообщили в аппарате президента, передает агентство Kabar.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 31 мая 2017 года.

Кодекс об административной ответственности дополнен статьей 300-1, предусматривающей административную ответственность за подделку, повторное использование бывших в употреблении соответствующих знаков (меток), а равно хранение и реализация товаров, а также ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров, подлежащих маркировке соответствующими знаками (метками), без нанесения соответствующих знаков (меток).

В Налоговый кодекс вносится поправка, согласно которой, органы налоговой службы осуществляют рейдовый налоговый контроль соблюдения требования налогового законодательства КР по обозначению товаров, подлежащих маркировке, марками акцизного сбора и соответствующими знаками (метками) и их подлинность.

Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.