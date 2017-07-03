Сторонники Гюлена - реальная угроза для США – минюст Турции

2017-07-03 10:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сторонники Фетхуллаха Гюлена в США являются реальной угрозой для этой страны, сказал министр юстиции Турции Бекир Боздаг, пишут в понедельник турецкие СМИ.

По его словам, Турция обладает информацией о том, что члены движения Гюлена меняют свои имена и веру, и переходят в христианство.

Боздаг также отметил, что сторонники Гюлена также вступают в различные христианские секты.

Министр юстиции Турции призвал власти США быть более бдительными в отношении членов движения Гюлена.

Вечером 15 июля 2016 года руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. На следующий день утром мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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