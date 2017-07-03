Азербайджан инициирует создание в ПА ОБСЕ Группы поддержки Шелкового пути

2017-07-03 10:47 | www.trend.az | 4

Азербайджанские парламентарии инициируют создание в ПА ОБСЕ Группы поддержки Шелкового пути, сообщил в интервью Белта председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

"Азербайджанские парламентарии инициируют создание в ПА ОБСЕ Группы поддержки Шелкового пути. Наша делегация выступит одним из ее учредителей. По замыслу, эта группа будет играть роль платформы для содействия взаимовыгодным экономическим и торговым отношениям", - рассказал Владимир Андрейченко. Цель - содействие развитию транспортных коридоров, упрощению процедур торговли и перевозок, свободному и безопасному передвижению лиц, товаров, услуг и инвестиций.

Со своей стороны белорусская делегация также готовит два мероприятия на летней сессии ПА ОБСЕ. Одно из них организовано в поддержку белорусской резолюции по противодействию появлению новых психоактивных веществ, другое посвящено противодействию торговле людьми. По словам спикера, в обсуждении этих вопросов примут участие члены ассамблеи из США, Румынии, Венгрии, а также представители институтов, представители ОБСЕ и ООН, Международной организации по миграции, МВД и Минздрава Беларуси.

Кроме того, на полях летней сессии пройдут так называемые параллельные мероприятия. "Каких-то определенных решений там не принимается, но обсуждаемые вопросы носят резонансный характер. Темами таких мероприятий на нынешней сессии станут борьба с распространением ядерного оружия, региональные конфликты, гендерное равенство и другое. Нам есть что сказать и по этим позициям", - добавил председатель Палаты представителей.

Сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске 5-9 июля и будет посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе.