Отменен конкурс при приеме на некоторые должности госслужбы

2017-07-03 10:54 | www.oxu.az | 3

При приеме на вспомогательные должности в государственных органах - делопроизводитель, машинистка, курьер, лифтер, водитель и т.д. – больше не будет проводиться конкурс.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил заведующий отделом правового обеспечения и человеческих ресурсов аппарата Государственного экзаменационного центра Вугар Аскеров.

По его словам, в связи с этим в закон «О государственной службе» были внесены изменения.

A.M.

