Умер «синьор Робинзон»

2017-07-03 10:58 | www.oxu.az | 3

Итальянский комический актер Паоло Вилладжо скончался в понедельник в римской больнице «Джемелли».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, 84-летний актер был госпитализирован два дня назад.

Вилладжо прославился созданием на телеэкране Уго Фантоцци - собирательного образа обыкновенного итальянского гражданина, незадачливого и невезучего бухгалтера. Этот персонаж стал нарицательным и культурным феноменом Италии. Вилладжо с помощью сатиры, обличающей и гротескной иронии заставил общество задуматься о своих проблемах.

Кроме того, актер работал в театре, а также сотрудничал с такими мастерами как Федерико Феллини, Марио Моничелли.

Вилладжо получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф. В 2013 году актер был удостоен международной премии «Н.В. Гоголь в Италии» за образ «маленького человека» гоголевской традиции.