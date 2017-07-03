Иран назвал освобождение Мосула поражением США

2017-07-03 10:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Депутаты парламента (Меджлиса) Ирана в своем заявлении назвали освобождение Мосула от ИГ унизительным поражением для США, сообщает в понедельник агентство IRNA.

160 депутатов иранского парламента накануне заявили, что освобождение иракского Мосула с наименьшими потерями было "унизительным поражением для США и их региональных марионеток, которые поддерживали террористов".

В заявлении депутаты поздравили с освобождением Мосула иракский народ, правительство, парламент, иракские народные мобилизационные силы, религиозного лидера Айатоллу Систани и иранских военных советников в Ираке.

Ранее представитель президента США в международной коалиции против группировки "Исламское государство" Бретт Макгерк заявил, что иракские военные вступили на территорию Старого города в Мосуле.

Операция по освобождению Мосула началась в октябре прошлого года. Иракскую армию поддерживают силы коалиции во главе с США. С начала операции более 862 тысяч человек покинули город.

(Автор: Эльмира Таривердиева)