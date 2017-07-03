Сотрудники МККК посетили содержащегося в Азербайджане армянского диверсанта

2017-07-03 11:03 | www.apa.az | 5

1 июля сотрудники Бакинского представительства Международного комитета красного креста (МККК) посетили гражданина Армении, задержанного ответственными органами Азербайджана.

Как сообщила АПА руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, посещение было проведено согласно стандартным процедурам МККК.

Отметим, согласно информации, распространенной Минобороны Азербайджана, вечером 20-го июня на линии противостояния войск разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны Вооруженных Сил Азербайджана.

В распространенной Министерством обороны Азербайджана информации было отмечено, что в результате своевременного обнаружения нашими подразделениями противника и принятых мер, разведгруппа вооруженных сил Армении, понеся потери, была вынуждена отступить.

Один член разведгруппы противника – Завер Хованис Карапетян (1974 г.р.) был задержан.