Rövşən Əsgərovun komandasından gözlənilməz məğlubiyyət - VİDEO
2017-07-03 10:46 | www.oxu.az | 4
İyulun 2-də Rusiyanın birinci kanalında “Kim? Harada? Nə zaman? ” intellektual oyununun yay seriyasının finalı baş tutub.
Oxu.Az-ın məlumatına əsasən, finalda teletamaşaçılara qarşı Rövşən Əsgərovun komandası oynayıb.
Azərbaycanlı kapitanın komandası teletamaşaçılara 0:6 hesabı ilə uduzub.
Xatırladaq ki, komandanın tərkibinə Anastasiya Şutova (Kolomna), Alena Blinova (Sankt-Peterburq), Natalya Kulikova (Sankt-Peterburq), Yekaterina Mereminskaya (Moskva), İnna Semenova (Moskva) və Rövşən Əsgərov daxildir.
N.О.