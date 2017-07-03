Найдено тело еще одного полицейского, утонувшего в Куре – ОБНОВЛЕНО

2017-07-03 11:04 | www.oxu.az | 3

Найдено тело еще одного полицейского, утонувшего в реке Кура.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, тело Шахлара Мамаева, 1991 года рождения, который 2 июля утонул в реке Кура в поселке Салоглу Агстафинского района, сегодня в 09:27 было извлечено из воды сотрудниками МЧС.

22:08 (02.07.2017)

В Агстафе обнаружено тело одного из трех полицейских, утонувших в реке Кура.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт МЧС, в 20:30 спасатели нашли тело утонувшего Галиба Новрузова, 1993 года рождения, и передали его по назначению.

Поиски остальных утопленников продолжаются.