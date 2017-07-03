В Минналогов кадровые изменения

2017-07-03 11:15 | www.apa.az | 3

В Министерстве налогов Азербайджана произошли серьезные кадровые изменения.

По полученной АПА-Экономикс информации, генеральный директор департамента национальных доходов Габиль Мамедов назначен генеральным директором департамента локальных доходов. Должность гендиректора департамента национальных доходов занял генеральный директор департамента анализа и контроля налоговых рисков Натиг Ширинов.

Кроме того, гендиректор департамента локальных доходов Насими Джафаров назначен заместителем генерального директора департамента внутренней безопасности, а генеральный директор департамента по работе с малыми предприятиями Сархан Мамедов - директором территориального налогового управления №3. Он заменил на данной должности Самеда Велиева, назначенного генеральным директором департамента по работе с малыми предприятиями