В Баку 7 человек получили солнечный удар

2017-07-03 11:12 | www.oxu.az | 3

С 21 июня - начала летнего сезона - и по сегодняшний день, в Баку семь человек получили солнечный удар.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил главврач Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи Рауф Нагиев.

Он сообщил, что двоих из них госпитализировали.

Для защиты от солнечного удара Р. Нагиев порекомендовал гражданам не находиться в дневное время на открытом воздухе долгое время, пользоваться защитными средствами и потреблять много жидкости:

«Даже при слабом солнечном ударе с целью проверки состояния гражданам рекомендуется обращаться в местные поликлиники».

A.M.

