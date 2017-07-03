В Баку 7 человек получили солнечный удар
2017-07-03 11:12 | www.oxu.az | 3
С 21 июня - начала летнего сезона - и по сегодняшний день, в Баку семь человек получили солнечный удар.
Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил главврач Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи Рауф Нагиев.
Он сообщил, что двоих из них госпитализировали.
Для защиты от солнечного удара Р. Нагиев порекомендовал гражданам не находиться в дневное время на открытом воздухе долгое время, пользоваться защитными средствами и потреблять много жидкости:
«Даже при слабом солнечном ударе с целью проверки состояния гражданам рекомендуется обращаться в местные поликлиники».