Сотрудники Красного Креста посетили армянского диверсанта

2017-07-03 11:19 | www.oxu.az | 5

В минувшую субботу, 1 июля, сотрудники Бакинского представительства Международного комитета красного креста (МККК) посетили гражданина Армении, задержанного ответственными органами Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова сообщила АПА, что посещение было проведено согласно стандартным процедурам МККК.

Отметим, что согласно информации, распространенной Минобороны Азербайджана, вечером 20-го июня на линии противостояния войск разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны Вооруженных Сил Азербайджана.

В распространенной министерством обороны Азербайджана информации было отмечено, что в результате своевременного обнаружения нашими подразделениями противника и принятых мер, разведгруппа вооруженных сил Армении, понеся потери, была вынуждена отступить.

Один член разведгруппы противника – Завер Хованис Карапетян 1974 г.р. был задержан.

A.M.

