СМИД ОИС обсудит конфликты на пространстве стран-членов
2017-07-03 11:12 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - 44-я сессия Совета министров иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится 10-11 июля в Абиджане (Кот-д’Ивуар).
Участники сессии обсудят вопросы поддержания межгосударственного диалога, решения стоящих перед ОИС общих задач в сфере укрепления мира, конфликты на пространстве стран-членов ОИС, а также углубление взаимодействия в политической, экономической, научной, образовательной, культурной и других областях.
Организация исламского сотрудничества была основана в сентябре 1969 года и на сегодня объединяет 57 стран, являясь самой крупной и наиболее влиятельной официальной правительственной мусульманской международной организацией.
Совет министров иностранных дел, собирающийся раз в год, является одним из руководящих органов ОИС.
Азербайджан с 1991 года является членом этой авторитетной организации.
(Автор: Себа Агаева)