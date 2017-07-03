СМИД ОИС обсудит конфликты на пространстве стран-членов

2017-07-03 11:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 44-я сессия Совета министров иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится 10-11 июля в Абиджане (Кот-д’Ивуар).

Участники сессии обсудят вопросы поддержания межгосударственного диалога, решения стоящих перед ОИС общих задач в сфере укрепления мира, конфликты на пространстве стран-членов ОИС, а также углубление взаимодействия в политической, экономической, научной, образовательной, культурной и других областях.

Организация исламского сотрудничества была основана в сентябре 1969 года и на сегодня объединяет 57 стран, являясь самой крупной и наиболее влиятельной официальной правительственной мусульманской международной организацией.

Совет министров иностранных дел, собирающийся раз в год, является одним из руководящих органов ОИС.

Азербайджан с 1991 года является членом этой авторитетной организации.

(Автор: Себа Агаева)