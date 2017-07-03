Во Франции арестовали националиста, планировавшего покушение на Макрона

2017-07-03 11:18 | www.trend.az | 3

Власти Франции предъявили обвинение в индивидуальном терроризме "националисту", заявившему, что планировал убить президента Эммануэля Макрона, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFM TV.

По данным телеканала, обвиняемый, разделявший ультраправую идеологию, в переписке на одном из игровых сайтов сообщил, что хочет купить автомат Калашникова для нападения, которое должно было произойти 14 июля на Елисейских полях во время национального парада, приуроченного ко дню взятия Бастилии.

Сообщается, что 23-летний безработный проживал в предместье Парижа коммуне Аржантёй. При аресте, в субботу, 1 июля, он угрожал полицейским кухонным ножом.

В 2016 году предполагаемый злоумышленник уже был осужден за оправдание терроризма.