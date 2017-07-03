В Баку трех грудных детей выбросили на улицу

2017-07-03 11:25 | www.oxu.az | 7

В Баку троих грудных детей выбросили на улицу. Инцидент произошел в минувшую субботу, 1 июля.

Как передает Oxu.Az, об этом в социальных медиа сообщил заместитель председателя Общественного объединения «Союз детей Азербайджана», директор детского приюта реинтеграционного центра Васиф Акифли.

По его словам, детей на улицу выбросила их бабушка.

Васиф Акифли сообщил, что сотрудники Управления полиции Насиминского района передали детей в центр:

«С этого дня дети будут обеспечены питанием, медицинской помощью, жильем и одеждой».

Для принятия мер в отношении бабушки будет совершено обращение в государственные органы.

Э.А.

