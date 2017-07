Dihaj, Исфар Сарабский и Эльнур Гусейнов приглашают на концерт (ВИДЕО)

2017-07-03 11:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Группа "Dihaj" представила новый промо-ролик, посвященный своему сольному концерту с участием заслуженного артиста Азербайджана, победителя Международного джазового фестиваля в Монтре Исфара Сарабского и победителя турецкого вокального телепроекта "O Ses Türkiye" Эльнура Гусейнова, сообщили Trend Life в пресс-службе коллектива.

Музыканты приглашают всех меломанов на сольный концерт Dihaj под названием "The End Of Sunrise", который состоится 14 июля в 21.00 в "Зеленом театре" в Баку.

Специальными гостями этого концерта станут Исфар Сарабский и Эльнур Гусейнов, а также чемпион Азербайджана по версии Red Bull Thre3style DJ N.E.Z (Назим Мехдиев).

На концерте состоится презентация одноименного с программой дебютного альбома группы "TEOS".

"Альбом "The End Of Sunrise" мы написали довольно давно. Это "первое дитя" нашей команды. Мы его играли много где, но этот концерт - официальное воспроизведение нашего альбома. Публике нужно ожидать уютной обстановки, хорошей музыки, качественного звука. Мы очень трепетно относимся к этому концерту, верим и надеемся, что все, что мы задумали, получится", - отметила солистка группы, представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" Диана Гаджиева.

В концертной программе прозвучат и совместные композиции Dihaj с Исфаром Сарабским, Эльнуром Гусейновым и DJ N.E.Z, а также группа презентует новые треки, которые ранее нигде не играла.

Музыканты "Dihaj" умеют создавать особенную атмосферу, и 14 июля они подарят своим поклонникам вечер хорошей музыки, "живого звука" и драйва. Этот концерт никого не оставит равнодушным.

Группа Dihaj - молодой коллектив, исполняющий электронную музыку. В состав группы входят - Диана Гаджиева (вокал), Али Насиб (ударные) и Анар Абдуллаев (гитара). Музыканты постоянно экспериментируют и радуют своих поклонников качественной музыкой.

Группа была создана в конце 2014 года, и за это время уже успела поучаствовать в фестивале в Нидерландах - "Women in paradise", Литве - "Культурас Нактис", на международном фестивале Tbilisi Open Air AlterVision. Коллектив удостоен Кавказской музыкальной премии "Феникс" в номинации "Debut of the year" с песней "Gecələr keçir" на Caucausian Music Awards.

Dihaj представила Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" с песней "Skeletons".

Билеты на концерт можно приобрести в кассах города и на сайте iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)