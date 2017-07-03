SOFAZ привлек поставщика услуг техподдержки систем информбезопасности

2017-07-03 11:28 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) привлек поставщика услуг технической поддержки систем информационной безопасности и лицензий Radware сроком на один год, сообщает сайт Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей министерства экономики страны.

Победителем тендера стала азербайджанская IT-компания R.İ.S.K., с которой 21 июня 2017 года был подписан контракт на сумму свыше 214 тысячи манатов.

В рамках контракта компания R.İ.S.K обеспечит действие лицензии Radware сроком на один год, будет оказывать техническую поддержку систем безопасности и выявлять атаки на сетевую инфраструктуру.

Официальный курс на третье июля составляет 1,7021 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев)

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