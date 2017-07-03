Саудовского журналиста наказали за то, что он перехвалил короля

2017-07-03 11:33 | www.oxu.az | 4

Колумниста одной из саудовских газет временно отстранили от работы из-за того, что он использовал по отношению к королю страны Салману Сауду эпитеты, которыми принято сопровождать исключительно имя Аллаха. Журналист был наказан по просьбе самого монарха.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, журналист газеты «Аль-Джазира» использовал по отношению к королю эпитеты «аль-халим» («кроткий») и «шадид аль-икаб» («суровый в наказании»).

Эпитет «аль-халим» в исламе считается одним из 99 имен Аллаха, «шадид аль-икаб» хотя и не входит в этот список, но считается традиционным эпитетом, описывающим божество. И тот, и другой эпитет по исламской этике крайне нежелательно применять к людям.

Саудовская газета «аль-Джазира» не имеет отношения к одноименному катарскому телеканалу и медиахолдингу.

Н.О.