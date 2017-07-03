На Абшероне задержан педофил – ФОТО

2017-07-03 11:40 | www.oxu.az | 4

В Абшеронском районе задержан маньяк, в разное время совершивший действия сексуального характера в отношении четырех малолетних девочек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, сотрудники полиции в городе Хырдалан задержали жителя поселка Хокмали, 38-летнего Ибрагима Бугурова.

По факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело.

Отметим, что И. Бугуров задержан на основании жалоб родителей пострадавших малолетних детей.

Э.А.