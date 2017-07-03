Ноктюрны старого Баку

2017-07-03 11:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана в рамках Клуба любителей классической музыки пройдет встреча с исследователем истории Баку Фуадом Ахундовым, сообщили Trend Life в музее.

Встреча состоится 5 июля, она станет первым мероприятием в рамках нового проекта музея "Ноктюрны старого Баку".

В рамках данного проекта участникам мероприятия будет рассказано об истории города с его культурными и музыкальными традициями.

(Автор: Джани Бабаева)