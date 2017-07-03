Беларусь выступает за решение любых международных конфликтов исключительно за столом переговоров - Лукашенко

2017-07-03 11:34 | www.trend.az | 5

Беларусь выступает за решение любых международных конфликтов исключительно за столом переговоров. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 3 июля на параде в честь Дня Независимости Республики Беларусь, передает корреспондент Белта.

"Мы горды тем, что Беларусь состоялась как независимое государство, которое проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Наш неизменный принцип: равенство всех стран и их невмешательство во внутренние дела друг друга. Мы выступаем за решение любых международных конфликтов исключительно за столом переговоров", - отметил Александр Лукашенко.

"К сожалению, другие страны не пожелали последовать этому примеру, - констатировал Президент. - К чему это привело? Идет нарастание глобальной нестабильности. Международная безопасность разрушена. На путь милитаризации вступили страны Европы. Они втягиваются в гонку вооружений и военные приготовления. США развертывают здесь, у наших границ, систему противоракетной обороны и совершенствуют свой ядерный потенциал".

"Наш ответ - современная белорусская армия. Она постоянно модернизируется, мобильна, обучена и вооружена", - подчеркнул Александр Лукашенко.