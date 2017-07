AsstrA şirketinin Azerbaycan'a yönelik projeleri

2017-07-03 11:32 | www.trend.az | 1

AsstrA Associated Traffic AG, 20 yıldır Doğu ve Batı’nın lojistik ve ulaşım hizmetleri piyasasındaki güvenilir tedarikçi statüsünü koruyor. Şirketimizin hizmet paketi, her tür taşıma aracı çeşitleriyle uluslararası taşımaların organizesi, ithalat – ihracatta kargoya eşlik etme, gümrük, ticari ve depo hizmetleri, sigorta ve proje lojistiği gibi çok sayıda hizmetleri kapsıyor. Deneyimli personelimiz her bir müşterinin isteğini dikkate almak kaydıyla onlar için en uygun lojistik çözümler buluyor.

AsstrA, Azerbaycan şirketlerini her yönüyle destekliyor, onlara Avrupa, Rusya, Kazakistan, Çin, Bahreyn, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin piyasasında ihracatlarını büyütme konusunda danışmanlık yapıyor. Uzmanlarımız yeni rotalar geliştiriyor, mevcut taşıma güzergahlarını daha iyi hale getirmek için çalışmalar yapıyor. Son birkaç yılda Azerbaycan’dan ihraç edilen mallarının payı önemli ölçüde arttı. İhracatın önemli kısmını meyve suları (Tetrapak, cam, konsantre), şarap (Tetrapak, cam), granül plastik, meyve ve sebzeler oluşturdu. İthalata gelince ise burada, cihazlar, hammaddeler, elektronik eşyalar ve makine sanayisi ürünleri liderlik ediyor.

Uluslararası taşımacılık alanındaki 20 yıllık deneyimimiz sayesinde AsstrA’nın Azerbaycan ofisi çalışanları kendilerine verilen görevleri entegre bir yaklaşım içerisinde yerine getiriyor, ulaşım coğrafyası, ambalaj ve yükün özelliklerini her zaman dikkate alıyor.

AsstrA’nın portföyünde onlarca karmaşık proje bulunuyor. Bunlara örnek olarak Almanya ve Hollanda’dan Azerbaycan’a rüzgar türbinlerinin özgün ulaştırma yöntemiyle taşınmasını göstere biliriz.

Şirketimizin Aşırı Büyük Yüklerin Taşınması Birimi Başkanı Andrey Abramov (Brest kenti) bu taşımanın nasıl gerçekleştirildiğini şu şekilde anlattı:

“Ulaşımın zorluğu, ürünlerin standart dışı geometrik şekilde olmasından kaynaklanıyordu. Ürünün bazı parçalarının uzunluğu 20 metreyi geçiyordu. Ayrıca, izlememiz gereken rota da hiç de kolay değildi.

Brest (Belarus) ve Poznan (Polonya) ofislerimizin çalışanları proje üzerinde uzun süreli ön hazırlık çalışması gerçekleştirdi.

Ekibimiz, Almanya ve Hollanda’dan Belarus’a, Belarus’tan da Azerbaycan’a giden güzergahtaki tüm köprülerde incelemelerde bulundu. Rüzgar türbinlerinin karmaşık geometrik konfigürasyonunu dikkate alarak, yükün kara ve demiryolu araçlarına yerleştirilme ve sabitlenmesi için yöntem geliştirdik. Çalışanlarımız, taşımanın demiryolu araçları ve konveyörlerle gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlarla anlaştı, net araç kira takvimini ve Avrupa standartlarına uygun 80 fitlik platformlarla taşınmasını düzenledi. Biz ayrıca, yükün Brest-Severniy istasyonunda yeniden vagonlara yüklenmesini hızlıca organize ettik ve rüzgar türbinlerinin Azerbaycan’daki nihai alıcısına ulaşacağı süreyi tam olarak hesapladık.

Taşımanın karayolu bölümünde AsstrA’nın kendi araçları kullanıldı. Toplamda ise 25 adet özel araç, 11 adet genel amaçlı demiryolu platform vagonu, 4 adet 80 fitlik spesifik platform vagonu, 4 adet uzun platform vagonu, 4 adet 4 dingilli platform vagonu ile 2 adet 4 dingilli konteyner vagonu kullandık.

Ekibimiz, güzel sonuç veren muazzam bir iş başardı. Şirketimizin başarısına yaptığımız katkılar dolayısıyla gurur duyuyoruz.”

AsstrA, her bir müşterisine her tür zorluktaki lojistik görevlerin çözümünü sunuyor. Çalışanlarımız, işin tüm aşamasını dikkatlice planlıyor ve ilk bakışta göze çarpmayan en ufak ayrıntılara bile gerekli dikkati gösteriyor. AsstrA ile iş yapmak, Batı ve Doğu lojistik piyasasında İsviçre kalitesinde hizmet almak demektir.

Şirket hakkında bilgi:

AsstrA-Associated Traffic AG baş ofisi İsviçre’nin Zürih kentinde yerleşen uluslararası taşıma-lojistik şirketidir. Lojistik sektöründe 20 yıldan fazladır faaliyet gösteriyor. Şirket, Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Asya’nın 16 ülkesinde temsil ediliyor. Tek bir lojistik operatörden komple hizmet teklif ediyor. Bilhassa, çeşitli ulaştırma araçlarıyla uluslararası taşımacılık organizasyonu, her türlü ithal/ihraç mallarına eşlik edilmesi, yükün Almanya ve İsviçre’nin en önemli sigorta şirketlerinde “tüm risklerden” sigortalanması gibi hizmetler sunuyor. Hizmet paketimiz, proje lojistiği, ticari, depo ve gümrük hizmetlerini de kapsıyor. Geniş coğrafyaya yayılmış ofislerimiz ve profesyonellerle yaptığı işbirliği sayesinde AsstrA, makul fiyatlara uygun lojistik çözümler öneriyor ve her bir iş ortağı ve müşterisinin isteklerini dikkate alıyor.

