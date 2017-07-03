В БВШН прошла встреча, посвященная началу очередного учебного курса «Школы управления проектами»

2017-07-03 11:46 | www.apa.az | 5

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча, посвященная началу очередного учебного курса «Школы управления проектами» (School of Project Management – SPM), созданной в рамках сотрудничества БВШН с компанией BP в Азербайджане и международной компанией Twenty Eighty Strategy Execution. В ней приняли участие руководители БВШН, SOCAR и BP, а также слушатели «Школы управления проектами».

Открывая встречу, ректор БВШН рассказал об успешном окончании слушателями предыдущего набора курса обучения по первому модулю и отличных результатах, показанных слушателями на экзаменах. Говоря об успехах Высшей школы за последнее время, он, в частности, сообщил, что один из выпускников БВШН этого года Рияд Мурадов, окончивший вуз по специальности «Инженер-нефтяник», стал стипендиатом Стэнфордского университета, одного из наиболее престижных университетов мира, где он будет обучаться в магистратуре. Ректор также отметил, что студенты Высшей школы успешно проходят производственную практику в SOCAR, BP и других крупных компаниях, а наиболее достойных приглашают на работу в их структурах.

Вице-президент SOCAR по нормативам, кадрам и информационным технологиям Халик Мамедов говорил о важности таких инициатив, как проект SPM, для подготовки национальных кадров в соответствии с современными международными требованиями. Он поздравил ректора БВШН Эльмара Гасымова с отличными результатами первого этапа проекта и пожелал всем его участникам дальнейших успехов. Вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли высоко оценил прогресс в реализации проекта и подчеркнул важность развития инициативы SPM сегодня, когда число осуществляемых проектов в различных сферах значительно возросло.

От имени слушателей Школы выступил заместитель Министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Метин Керимли. Поздравив ректора Эльмара Гасымова и слушателей SPM, он отметил необходимость повышения уровня образования в любом возрасте. Метин Керимли также подчеркнул, что открытие «Школы управления проектами» в БВШН стало еще одной вехой в успешной деятельности вуза.

По словам инструктора компании Twenty Eighty Strategy Execution Джона Пелхама, имеющего 20-летний опыт преподавательской работы и специально приглашенного вести в «Школе управления проектами» курсы по различным темам, в том числе таким, как банковское дело, информационные технологии, строительные работы и розничные продажи, он очень рад находиться в Баку и участвовать в реализации проекта.

«Школа управления проектами» была создана в 2011 году по инициативе BP и партнеров компании, а ее учебная программа разработана при технической поддержке Twenty Eighty Strategy Execution в сотрудничестве с Университетом Джорджа Вашингтона (США). Обучение в школе ведется по семи модулям для специалистов различного профиля, которым по завершении учебы будут вручаться сертификаты Университета Джорджа Вашингтона. Реализовано три этапа проекта, курс обучения прошли более 300 специалистов из 98 организаций. Сейчас в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школой Нефти осуществляется четвертый этап, по завершении которого БВШН будет самостоятельно вести учебные курсы.